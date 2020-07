FOTOD | Ukrainas Lutskis hõivas lõhkeainega mees bussi koos reisijatega

„Täna hommikul saabus telefonile 102 teade selle kohta, et Lutski kesklinnas hõivas mees bussi pantvangidega, kaasas on tal lõhkeaine ja relvad,” öeldakse Facebookis avaldatud teates, vahendab Interfax Ukraina.

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) Volõõnia oblastivalitsusest täpsustati, et hõivati reisibuss, mis sõitis liinil Berestetško-Krassõlivka.

„Tehakse kindlaks täna hommikul Berestetško-Krassõlivka reisibussi hõivanud inimese isikut. Mees ei esita mingeid selgeid nõudmisi. Esialgse informatsiooni järgi on bussis umbes 10 pantvangi. Kontaktivõtmisele mees ei vasta, teeb perioodiliselt laske tulirelvast. Samuti on esialgse informatsiooni järgi bussis mingi lõhkeseadeldis,” teatas SBU.

Oblasti politseist öeldi, et käivitati operatiivplaan „Pantvang”. Lutski kesklinn suleti kodanike ohutuse kaalutlustel. SBU palus Lutski elanikel jääda koju või töökohtadele.

Volõõnia oblasti politseiülema Juri Kroško sõnul informatsiooni kannatanute kohta ei ole.

Kroško ütles, et bussi hõivanud mees avaldas kirjutise Twitteris.

„Praegu monitooritakse sotsiaalmeediat. Mingeid nõudmisi tema kontol teatatud ei ole, ainult üldised fraasid, rahulolematus süsteemiga, pole öeldud millisega. Praegu uurime veel, püüame läbirääkimisi pidada. Helistame, ta ei võtnud järjekordselt toru, et nõudmisi täpsustada,” rääkis Kroško.

Kroško sõnul pantvangide arvu täpsustatakse. Kurjategija isikut kontrollitakse.

Hiljem teatas Volõõnia oblasti politsei kommunikatsiooniosakond Facebookis, et pantvange on umbes 20.

Õiguskaitseorganite koordineerimiseks lendas Lutskisse Ukraina siseminister Arsen Avakov.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et jälgib olukorda isiklikult, ja kinnitas, et tehakse kõik olukorra lahendamiseks ilma ohvriteta.

Ukraina siseministeerium teatas, et mees on kaks korda vangis istunud. Politsei teatel on ta olnud ravil ka psühhiaatriahaiglas.

Ukraina siseministri asetäitja Anton Geraštšenko teatas Facebookis, et bussi hõivanud mees nimetab end „Maksim Plohhoiks”.

„Lutskis hõivati buss pantvangidega. Selles on umbes 20 inimest. Kurjategija teatas, et ta on relvastatud ja buss on mineeritud... Pantvangid võtnud isik helistas ise kell 9.25 politseisse ja esitles end nimega Maksim Plohhoi,” kirjutas Geraštšenko.