FOTOD | Thbilisis püüdsid tuhanded protesteerijad pääseda sisse parlamendihoonesse, märulipolitsei ajas massid pisargaasiga laiali

Protestid algasid juba täna õhtul, kui meeleavaldajad blokeerisid Rustaveli avenüü, millel Gruusia parlament asub.

Tundide vältel kasvasid emotsioonid meeleavaldusel ning märulipolitsei pidi sekkuma, kui protesteerijad püüdsid siseneda parlamendihoonesse.

Protestis osalenud Tamo Tkemaladze kommenteeris Delfile, et noortele grusiinidele on vastuvõetamatu, et Venemaa esindaja sai parlamendis nii kõrgel kohal sõna.

"Protestid pidi olema rahumeelsed, noored püüdsid protesti ajal mitte lasta kõnesid pidama opositsioonipoliitikuid, kuid üks asi viis teiseni ning poliitikud võtsid olukorra üle," sõnas meeleavaldaja, kes nägi, et see kasvas opositsiooni meeleavalduskohaks.

Tkemaladze sõnul sekkus märulipolitsei siis, kui grupp inimesi püüdis parlamenti siseneda. Meeleavaldajad arvasid, et õhtusel ajal pole parlamendihoones kedagi. Märulipolitsei kasutas rahvamassi laiali ajamiseks nuiasid ning viimaks pisargaasi, mis protesteerijaid laiali ajas. Vigastatute hulk pole täpselt selge, kuid on selge, et vigasaanuid on nii meeleavaldajate kui ka politseijõudude hulgas.

Teise kohalviibinu Sopho Gogsadze sõnutsi ajas märulipolitsei protesteerijaid taga ka pärast seda, kui meeleavaldajad hakkasid laiali ajama. Vabaduse väljakul Puškini pargi juures lasid politseinikud uuesti gaasi ning inimesed said viga. Gogsadze sõnas, et vaatepilt oli jube: "Kõik köhisid ning keegi ei saanud hingata, ma lahkusin siis, et oma tervist hoida."

Mõlemad sõnasid, et noored grusiinid tahavad jätkata protesteerimist kuni selleni, mil parlamendi spiiker tagasi astub. Juba homseks on planeeritud suurem massimeeleavaldus. Tänasest protestist võttis osa 14 000 inimest.