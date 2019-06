FOTOD | Thbilisis püüdsid tuhanded protesteerijad murda end sisse parlamendihoonesse

Protestid algasid juba täna õhtul, kui meeleavaldajad blokeerisid Rustaveli avenüü, millel Gruusia parlament asub.

Tundide vältel kasvasid emotsioonid meeleavaldusel ning märulipolitsei pidi sekkuma, kui protesteerijad püüdsid siseneda parlamendihoonesse.

Protestis osalenud Tamo Tkemaladze kommenteeris Delfile, et noortele grusiinidele on vastuvõetamatu, et Venemaa esindaja sai parlamendis nii kõrgel kohal sõna. "Protestid pidi olema rahumeelsed, noored püüdsid protesti ajal mitte lasta kõnesid pidama ka opositsioonipoliitikuid, kuid üks asi viis teiseni ning poliitikud võtsid olukorra üle," sõnas meeleavaldaja, kes nägi, et see kasvas opositsiooni meeleavalduskohaks.



Riigi välisminister on väljendanud arvamust, et Venemaa parlamendidelegatsiooni lubamine Gruusia parlamendi spiikritoolist kõne pidama on lubamatu ning rahval on õigus olla pahane.