FOTOD | Soome peaminister Sanna Marin Kumus: ma ei võta seisukohta Eesti sisepoliitika kohta, suhted on tihedad ja head

Marin kommenteeris Kumus Soome ajakirjanikele Yle avaldatud erakondade populaarsuse uuringut, mille järgi on tema Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDP) toetus kuu ajaga kasvanud ligi kaks protsenti 14,9 protsendini. Marin alustas peaministrina detsembri algupoolel.

„Loomulikult on see hea uudis valitsuserakondadele, kui valitsuserakondade kokkuliidetud toetus on veidi paranenud. SDP ja eriti keskerakonna toetus on tugevnenud. Ise olen ma alati öelnud, et ei tasu vahtida üksikuid gallupeid, vaid tuleb keskenduda sellele tööle, mida valitsuses tehakse. Meil on selleks kevadeks palju suuri väljakutseid ja ülesandeid. Minu oma fookus on nendel asjadel,” ütles Marin Aamulehti vahendusel.

Marin rääkis ka Eesti-visiidi ootustest.

„Ootan head koostööd, häid arutelusid peaminister Jüri Ratase ja presidendiga. Meil on Eestiga lähedased suhted ja hea koostöö ja ma usun, et see jätkub,” ütles Marin.

Eesti poliitikaelu Marin ei kommenteerinud.

„Ma ei võta seisukohta Eesti sisepoliitilise arutelu kohta. Soome suhted on tihedad ja head ja ma usun, et need on seda ka edaspidi,” märkis Marin.

Hiljem kohtub Soome valitsusjuht esmalt peaminister Jüri Ratasega ja annab kell 15.30 koos temaga ühise pressikonverentsi. Seejärel külastab Marin ka Kadrioru lossi, kus kohtub president Kersti Kaljulaidiga. Esimese kahepoolse visiidi peaministrina tegi Marin 8. jaanuaril Rootsi, Eesti on tema järgmine sihtpunkt.