FOTOD | Rootsis sai noarünnakus viga seitse inimest, kahtlusalust tulistati. Politsei kahtlustab terroriakti

Vetlanda sündmustest informeeriti ka Rootsi Julgeolekupolitseid (Säpo).

„Me teeme politseiga koostööd ja kui ilmneb, et tegemist on terrorikuriteoga, osaleme me rohkem. Kui tegemist on kahtlustatava terrorikuriteoga, on normaalne, et seda uurib Julgeolekupolitsei,” ütles Säpo pressišeff Karl Melin.

Praegu pole teada, mis pani politseid terrorimotiivi kahtlustama.

„Juurdluses on detaile, mis panevad meid arvatavat terrorimotiivi uurima. Aga mis need on, sellest ei saa ma täpsemalt rääkida,” ütles Jönköpingi politseipiirkonna ülem Malena Grann.

Politsei ei osanud veel öelda, kas rünnaku ohvriks langenud inimesed olid juhuslikult valitud.