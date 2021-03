FOTOD | Rootsis sai noarünnakus viga kaheksa inimest, politsei kahtlustab terroriakti

Täna Rootsi aja järgi veidi enne kella kolme pärastlõunal ründas väidetavalt kahekümnendates eluaastates mees Rootsis Vetlanda kesklinnas mitut inimest noaga, vahendab Aftonbladet.

Rünnakus on esialgsetel andmetel viga saanud kaheksa inimest, osa neist raskelt. Teateid surnutest ei ole.

Politsei tulistas rünnakus kahtlustatavat, kes viidi haiglasse.

Politsei uuris esialgu juhtumit mõrvakatsena, kuid kvalifitseeris selle hiljem ümber arvatavaks terrorirünnakuks. Meest pole veel üle kuulatud.

Rootsi siseminister Mikael Damberg nimetas tänaseid sündmusi Vetlandas "kohutavateks". "Mitu inimest on raskelt vigastatud. Need on kohutavad sündmused ja minu mõtted lähevad ohvritele ja nende lähedastele," ütles Damberg.

Uudis on täiendamisel!