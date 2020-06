FOTOD | Riia ärikeskuse juures toimus täna hommikul tulistamine, ründajat otsitakse

Musta maski, kaitsevärvi pükside ja musta särgiga ründaja põgenes sündmuskohalt. Viga sai üks mees, keda tulistati selga. Kohal viibivad politsei ja kiirabi töötajad. Fotode põhjal toimus tulistamine ärikeskuse parklas. Teadaolevalt asub samas majas ka Läti Delfi toimetus.

Haavad ei paista olevat väga sügavad, mis viitab võimalusele, et kasutati õhkrelva. Läti Delfi uudises räägitakse relvataolisest objektist.

Politsei teatel said nad pärast kella 9 kõne, et Pārdaugava linnaosas on tänaval inimese pihta tulistatud. Relva pole seni kindlaks tehtud ja kahtlusalune põgenes sündmuskohalt. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks algatati kriminaalasi.

