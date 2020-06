FOTOD | Riia ärikeskuse juures toimus täna hommikul tulistamine, ohvri firmat seostatakse rahapesuga

Musta maski, kaitsevärvi pükside ja musta särgiga ründaja põgenes sündmuskohalt. Viga sai üks mees, keda tulistati selga. Kohal viibivad politsei ja kiirabi töötajad. Fotode põhjal toimus tulistamine ärikeskuse parklas. Teadaolevalt asub samas majas ka Läti Delfi toimetus.

Läti Delfi uudises öeldakse, et rünnak sooritati relvataolise objektiga.

Politsei teatel said nad pärast kella 9 kõne, et Pārdaugava linnaosas on tänaval inimese pihta tulistatud. Relva pole seni kindlaks tehtud ja kahtlusalune põgenes sündmuskohalt. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks algatati kriminaalasi.

Läti Delfi andmeil kuulub ohvrile ärikeskuse lähedale pargitud Opel, mis on praegu politseinike poolt sisse piiratud. Portaal lisab, et auto omanikuks on äriregistri andmeil 1985. aastal sündinud Gata Mūsiņš, kellele kuulunud firma SIA “Alunāna biroji” on seotud panka Trasta komercbanka (TKB) kaudu toimunud rahvusvahelise rahapesu kriminaalasjaga. Firma asutaja, Iiri kodanik Kelly Timothy Joseph on kriminaalasjas üks süüdistatavatest.