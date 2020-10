FOTOD | Prantsusmaal avaldati mitmel pool meelt mõrvatud kooliõpetaja toetuseks

Prantsuse võimude teatel on Abdoulakh A. varem pisikuritegude eest kohtu all olnud.

Ricard ütles, et Patyd on ähvardatud alates sellest, kui ta näitas tunnis sõnavabaduse kohta prohvet Muhamedi karikatuure.

Ajaloo- ja geograafiaõpetaja Paty soovitas seejuures moslemitest õpilastel mujale vaadata, kui see neid solvata võib.

Ühe õpilase isa reageeris vihaselt ja läks kooli kaebama. Tema ning jutlustaja ja aktivist Abdelhakim Sefrioui tegid videoid, milles nimetasid Patyd „voyou’ks” („kaabakaks”) ja nõudsid ta ametist kõrvaldamist.

Sefrioui on teadete kohaselt olnud Prantsuse luureteenistuste vaateväljas juba aastaid. Nii tema kui ka lapsevanem on vahi all.