FOTOD | Prantsusmaa protesteerijad valasid tervishoiuministeeriumi fassaadi üle punase värviga

"Tervishoiutöötajad on juba aastaid hoiatanud meid tõsiasjaga, et neil pole piisavalt ressursse personali, voodite ja varustuse osas, et saaksime võimaldada inimestele inimväärset hoolitsust," ütles aktsiooni korraldanud rühmituse "Attac" pressiesindaja Acelie Trouve Reutersile.

Ühtlasi asetasid nad Prantsuse tervishoiuministeeriumi esisele hiiglasliku medalikujulise plangu, millele oli peale kirjutatud “Kaastunde medal”, et tuua esile nende sõnul valitsuse suutmatust kuulata tervishoiutöötajate muresid.

Foto: AP

President Emmanuel Macroni valitsus otsustas hiljuti maksta avaliku sektori tervishoiutöötajatele 1500 eurot (1666 dollarit) preemiat, tunnustades nende rolli koroonaviiruse puhangu tõkestamisel.

Sellegipoolest arvavad paljud sektori töötajad, et valitsus peaks nende heaks rohkem ära tegema. Hiljuti toimunud Pariisi tervishoiutöötajate järjekordne protest muutus ka vägivaldseks.

Foto: AP