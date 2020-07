FOTOD | Prahas peeti 500-meetrise laua ääres koroonaviiruse ärasaatmispidu

Lauri Laugen toimetaja RUS 148

Foto: MARTIN DIVISEK, EPA

Kuigi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on hoiatanud, et pandeemia ei ole veel ligilähedaseltki möödas, toimus Tšehhis eile koroonaviiruse sümboolne ärasaatmispidu.