FOTOD | Pakistani suurimas linnas Karachis kukkus alla reisilennuk 99 inimesega pardal

Airbus A320 kukkus alla elamupiirkonda Karachis, teatas Pakistani tsiviillennundusametkond.

Lennuk valmistus maanduma, kui kukkus alla Karachi Model Colony piirkonna lähedal umbes 3,2 kilomeetri kaugusel Jinnah’ rahvusvahelisest lennuväljast.

PIA esindaja sõnul kaotas kaotasid lennujuhid lennukiga kontakti veidi pärast kella 14.30 kohaliku aja järgi.

Pakistani armee teatel saabus õnnetuskohta päästetöödele armee kiirreageerimisüksus.

Õnnetuse põhjus ei ole veel selge. PIA tegevjuht Arshad Malik ütles, et piloot teatas lennujuhtidele, et lennukil on tehnilisi probleeme.

Pakistani peaminister Imran Khan teatas, et õnnetus šokeerib ja kurvastab teda, ning lubas viivitamatult uurimist alustada.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W