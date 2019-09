FOTOD | Orkaan Dorian muutis Bahama ühe saare praktiliselt elamiskõlbmatuks

Lauri Laugen toimetaja RUS

Orkaan Doriani tõttu hukkunute arv võib olla „vapustav”, hoiatas Bahama valitsus. Ametlik hukkunute arv on 23, aga on oodata, et see suureneb.