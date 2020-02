FOTOD | Napid minutid pärast pussitamist Londonis leidis sarnane intsident aset ka Belgias. Politsei tulistas ründajat

Daily Mail kirjutab, et intsident leidis aset napid minutid pärast seda, kui Suurbritannia pealinna Londoni lõunaosas Streathami linnaosas pussitati vähemalt kahte inimest.

Gentis leidis pussitamine aset Bevrijdingslaani linnaosas keset rahvarohket tänavat. Politsei tulistas kurjategijat kätte ning pidas ta kinni.

Kohalik politsei on öelnud, et hetkel pikemaid kommentaare juhtunu kohta ei jagata, mistap on ka ründaja motiivid küsimärk. Teadaolevalt pole ohvrite elu ohus. Ründaja vigastused olid samuti kerged.

Londoni juhtum lõppes traagiliselt. Väidetavalt suundus terrorist kohaliku aja järgi kell 14 noaga Streatham High Roadil asuvasse kauplusesse ja hakkas inimesi pussitama. Seejärel tuli ta poest välja ning pussitas veel ühte naist, kes möödus väidetavalt jalgrattal, teatab uudistekanal BBC News. Ühe ohvri seisund on kriitiline.

Arvatav islamistist ründaja lasti politseinike poolt kohapeal maha. Terroristil seljas olnud pommivöölaadne ese osutus kahjutuks, kinnitas politsei õhtul.