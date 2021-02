FOTOD | Moskvas vahistatud protestijad viiakse Sahharovo külla, kus oodatakse tunde külmas bussis ja sees on tingimused kohutavad

Telekanalile Dožd rääkis olukorrast üks vahistatutest Andrei Starikov. Teiste vahistatute lugusid on avaldanud väljaanded Mediazona, OVD-Info ja Kommersant.

Starikovi sõnul on kambrites radiaatorite tõttu väga palav, aga vahistatutel ei lubata avada isegi akent koridori, et tekiks mingi õhu liikumine.

„Ei anta telefone, pooltele inimestele ei anta otsuseid. Ei lasta neid edasi kaevata. Kui me palume, et saaksime kirjutada mingeid kaebusi, öeldakse meile, et kaevake, kas anname paberit. Aga ise ilmselt rebivad kõik selle puruks. Paljud lihtsalt ei saa Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja minna, mistõttu ei anta neile otsuseid, ei lasta taotlust kirjutada, ei midagi,” rääkis Starikov.

Starikov lisas, et iga vahistatu saab vaid 500 milliliitrit vett päevas ja politseinikud ei lase lähedastel neile pakke üle anda. Kümnest inimesest on pakke saanud vaid kaks.

„Siin on roostene vesi, vilkuv valgus praktiliselt igas kambris ja tualetis tuhm stroboskoop. Kõik madratsid ja asemed on lihtsalt kohutavad. Ei lasta duši alla, ei anta pesemisvahendeid, valgus lülitatakse välja kell üks öösel,” rääkis Starikov.

Olukorrast Sahharovos kirjutab ka OVD-Info, mille andmetel peavad vahistatud enne keskuse ruumidesse jõudmist ootama tunde kütmata autokongides, neile ei anta vett ega lasta tualetis käia. Starikov väitis, et teda ja tema kaaslasi hoiti autokongis kümme tundi.

Telegrami kanali Protestnõi MGU vahistatud autor Dmitri Ivanov teatas, et veetis autokongis umbes 16 tundi ja pärast kohut viidi ta Sahharovosse, kus kaheksakohalisse kambrisse paigutati 28 inimest.

Mediazona kirjutas, et Sahharovosse viidud vahistatud peavad mitu tundi bussidest koosnevas järjekorras ootama. Ühes bussis oli ka Mediazona peatoimetaja Sergei Smirnov, kellele määrati 25 päeva aresti nalja jagamise eest protestiaktsioonide kohta Twitteris. Smirnov ütles, et seisis keskuse juures järjekorras vähemalt kolm tundi.

Smirnovi vabastamist on nõudnud üle 20 sõltumatu meediakanali Venemaal.