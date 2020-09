FOTOD | Minskis tuli tänavatele ligi 100 000 inimest, 400 meeleavaldajat peeti kinni

Valgevene pealinnas Minskis täna pärastlõunal alanud igapühapäevasel suurmeeleavaldusel avaldas meelt vähemalt 100 000 inimest, vahendavad Ilta Sanomat ja AFP.

See on viies pühapäev järjest, kui kümned tuhanded inimesed kogunesid Minskisse president Aljaksandr Lukašenka vastu meelt avaldama.

9. augustil valiti Lukašenka kuuendat korda järjest Valgevene presidendiks. Valimisi, mille võitjaks osutus taaskord Lukašenka, peetakse ebaausateks.

Täna päeval teatas Valgevene politsei, et vahistas pealinnas umbes 250 meeleavaldajat. Valgevene siseministeeriumi avalduses öeldakse, et kinni peetud meeleavaldajatel on olnud "solvavaid" plakateid. Osa opositsiooni meeleavaldajaid võtsid kaasa ka riigi vana valge-punase lipu.

Täna õhtul teatas uudisteagentuur AFP, et Valgevene võimud on Minskis vahistanud vähemalt 400 meeleavaldajat.