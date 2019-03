FOTOD LONDONIST | Hiigelprotestil nõuti kordusreferendumit

Tõenäoliselt üks suurematest rahvademonstratsioonidest viimastel aastatel toimus pärast seda, kui Euroopa Liit oli sel nädalal nõus vastu tulema Suurbritannia valitsuse palvele anda blokist lahkumiseks ajapikendust.

Järgmine nädal toimub Briti parlamendis järjekordne Brexiti-leppe hääletus: kui lepe heaks kiidetakse, siis pikendatakse lahkumistähtaega 22. maini, kui aga mitte, siis kehtib ajapikendus kõigest 12. aprillini, mis jätab alles võimaluse, et britid võivad siiski eurovalimistel osaleda ja paluda veel üht ajapikendust.

Euroopa Liidu tippkohtumise järel tuleb rahvaesindajatel otsustada, milline variant kolmest valida: a) May lepe, b) karm Brexit või (mis kõige tõenäolisem) c) uus ajapikendus. Tänane aktsioon püüab siia kõrvale tuua veel ka neljanda võimaluse, milleks oleks uue referendumi korraldamine, ent sellekski on parlamendil vaja veel üht ajapikendust.