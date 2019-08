FOTOD | Leedu president Eestis: tahtsin Kaljulaidilt kuulda Putiniga kohtumise muljeid

„Euroopa Liidu riigid on ses küsimuses jagunenud. Olukord on üsna keeruline, EL-i riikides on erinevaid parteisid vasakul-paremal, millel on Venemaa suhtes eri arvamused," sõnas Nausėda täna Kadrioru lossis koos Eesti riigipea Kersti Kaljulaidiga antud pressikonverentsil.

Leedu president Gitanas Nausėda täna Kadriorus Eesti riigipea Kersti Kaljulaidiga pressikonverentsil. Foto: Rauno Volmar

Nausėda sõnul rääkisid nad Kaljulaidiga nii Venemaale kehtestatud EL-i sanktsioonidest kui ka koostööst Moskvaga. Ka tahtis Nausėda kuulda muljeid Kaljulaidi aprillis toimunud kohtumisest Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Möödunud kuul ametisse astunud Nausėda sõnas tänasel pressikonverentsil, et tema eesmärgiks oli valimiste järel seada Kaljulaidiga sisse isiklik kontakt. Nausėda on varem öelnud, et tema sooviks näha Balti riikide presidentide vahel tihedamat suhtlust ja rohkemat tegevuste koordineerimist. „Oleme õed-vennad. Kui me kõneleme ühel häälel, kõlab see arvatavasti valjemalt," sõnas ta täna.

Kaljulaid rõhutas, et kõik EL-i riigid jälgivad suhtluses Venemaaga EL-i ühtseid eesmärke, kuid lisas, et Moskvaga rääkimine on tegevus, mida ei saa vältida. „Tahan, et Eesti oleks nende riikide seas, kes [Venemaaga ] räägivad, mitte nende, kellest teised riigid räägivad," sõnas Kaljulaid.