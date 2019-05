FOTOD | Leedu presidendiks valitud Gintanas Nausėda lubas pehmemat retoorikat Venemaa suhtes

Võrreldes valimiste esimese vooruga kasvas Nausėda toetajate arv üle kahe korra, Šimonytė aga kaotas toetajaid, vahendab Leedu Delfi.

Šimonytė ei võitnud üheski omavalitsuses.

„Ma loodan, et mõne aja pärast hakkavad end võitjatena tundma kõik Leedu elanikud, kellele ma olen tänulik toetuse eest,” ütles Nausėda eile õhtul ajakirjanikele.

Nausėda lubas püüda teha koostööd parlamendi ja valitsusega, et vähendada riigis sotsiaalset võõrandumist.

„Ma loodan, et meil õnnestub koos teiste võimuorganitega leida need puutepunktid ühe eesmärgiga – et Leedus oleks parem elada, et Leedus tunneks iga inimene end kindlamalt, et Leedus oleks rohkem vastastikust abistamist, vähem reetmist, et omavahel saaksid suurepäraselt läbi vana ja noor, jõukas ja vähem jõukas, ääremaa elanik ja keskuse või pealinna elanik,” ütles Nausėda.

Nausėda ütles ka, et pehmendab retoorikat Venemaa suhtes, aga rõhutas, et tõsiseid muutusi Leedu ja Venemaa suhetes võib oodata ainult siis, kui Moskva muudab oma käitumist Ukrainas.

Seotud lood: Leedu valib omale teises voorus tsentristide seast riigipea

Nausėda teatas, et jääb pärast ametisse astumist elama oma majja Vilniuse Pavilnysi linnaosas.