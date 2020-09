FOTOD LAEVALT | Viking Line´i laev Amorella sõitis Ahvenamaa lähistel madalikule

Amorella pardal oli 207 reisijat ja 74 meeskonnaliiget, kui see täna pärastlõunal teel Turust Stockholmi Järsö saare lähedal veel teadmata põhjustel madalikule sõitis, vahendab Aftonbladet.

"Oli kuulda üsna kõva kriipimist, mille peale ma vaatasin kajutiaknast välja ja nägin, et laev asub saarele väga lähedal," ütles Expressenile laeva pardal olev reisija Eva Vaihinen.

Vaihineni sõnul teavitati reisijaid juhtunust hädasignaali ja valjuhääldite kaudu. Inimestel paluti koguneda 10. tekil asuvasse konverentsiruumi, kus jagati välja päästevestid ning öeldi, et oma kajutitesse enam turvakaalutlustel keegi minna ei tohi.

Amorella saanut pohjakosketuksen Långnäsin eteläpuolella. Alus ajanut itsensä saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Useita yksiköitä hälytetty ja useita aluksia paikalla valmistautumassa evakuointiin. Tällä hetkellä tilanne vakaa ja ihmishenkiä ei välittömässä vaarassa. pic.twitter.com/zELcoYtzgk — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) September 20, 2020

Yle teatel ei ole veel teada, kui suurt kahju madalikule sõitmine laevale tegi, kuid see näib olevat stabiilselt püstises asendis oma põhja peal kinni. Reisijatel paluti jääda rahulikuks ning oodata täiendavat infot.

Olukord on hetkel kontrolli alla ka Soome rannavalveteenistuse kinnitusel ning laeva pardal olevate "inimeste elud ei ole otseses ohus". Amorella kapten palus aga siiski inimesed laevalt evakueerida ning sellega alustati pärastlõunal kella 15 ajal.

Viking Line'i kommunikatsioonijuht Johanna Boijer-Svahnström ütles, et "mingisugune madalikule sõitmine tõepoolest toimus". "Me ei tea praegu rohkem, kuid kogume teavet. Hetkel kutsume kokku kriisireguleerimise koosoleku ning uurime, mis juhtus," ütles Boijer-Svahnström.

Rootsi mere- ja õhupäästekeskus kinnitas Expressenile samuti laeva madalikule sõitmist. "Intsident toimus Soomes, nii et see ei ole meie piirkonnas. Aga kui nad vajavad meie abi, siis oleme valmis aitama," ütles mere- ja õhupäästekeskuse pressiisik Marit Visser Expressenile.

Ta tunnistas, et arvestades toimumispaika, ei ole neil juhtunu kohta täiendavat teavet. "Ainus, mida oleme kuulnud, on see, et nad on sõitnud Soome vetes madalikule".

Yle teatel on ilm sündmuskoha lähedal hea: päike paistab ja tuul puhub kuni kuus meetrit sekundis. Meri näib rahulik ja suuremat lainetust ei esine.