FOTOD | Kreml: Putini ja Lukašenka kokkuleppel tõmmatakse Vene jõureserv piirilt tagasi

„Jutt käis ka sõjalises liinis. Siin on väga tähtis öelda, ja Putin rõhutas seda, et pärast seda, kui kõik õppused on lõpetatud, viiakse kõik väed nende alalisse paiknemiskohta,” teatas Peskov.

Lõpetuseks märkis Peskov, et Putini ja Lukašenka läbirääkimised olid konstruktiivsed, kestvuselt pikad ja sisult tihedad.

Visiit Sotšisse oli Lukašenka jaoks esimene sõit välismaale pärast augusti alguses toimunud presidendivalimisi. Kohtumise alguses, mille juures viibisid ka ajakirjanikud, teatas Lukašenka, et Valgevene peab „vanema vennaga” tihedamalt kokku hoidma ja jätkama koostööd kõigis küsimustes.

Putin andis Lukašenkale lubaduse laenata 1,5 miljardit dollarit.