FOTOD | Kohaliku gaasifirma teatel Riia elumaja plahvatus gaasiga seotud ei olnud

Gaso teates on öeldud, et majas oli gaas ainult ühes korteris, mis asub selles hoone osas, mis plahvatuses kannatada ei saanud. Gaasitorusid uurinud Gaso spetsialistid jõudsid järeldusele, et torud ei ole kahjustada saanud ja nende tehniline seisund on normaalne, vahendab Läti Delfi.

„Plahvatus ei ole seotud maagaasiga. Plahvatuse põhjuse selgitab välja juurdlus,” teatas Gaso.

Plahvatuse ja sellele järgnenud tulekahju tagajärjel hukkus üks ja sai vigastada kuus inimest. Kolm kannatanut päästsid tuletõrjujad. Üks neist oli rusude all ja tema vabastamine võttis aega üle tunni.

Päästjad said väljakutse kell 1.22 ja kell 3.40 oli põleng kustutatud. Põlesid teine ja kolmas korrus ning osa katusekonstruktsioone 80 ruutmeetril.