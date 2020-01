FOTOD | Jüri Ratas ja Sanna Marin: Iraani lennuõnnetus vajab ausat ja põhjalikku uurimist

Peaminister Ratas tõstis esile Soome-Eesti seniseid koostööprojekte nagu gaasiühendus BalticConnector ja ütles, et kohtumisel räägiti ka Helsingi-Tallinna vahelise transpordiühenduse parandamisest ja teistest taristuprojektidest. Ratas märkis, et Helsingi-Tallinna tunneli ehituse algusaja ja piletite tulevase hinna kohta küsida esialgu veel ei tasu, kuid kohtumisel leiti, et teema väärib edasist analüüsi.

Sanna Marin tõi kahepoolse koostöö näiteks digiretsepti, mida Soome kodanikud saavad endale lasta Eestis välja kirjutada, sama võimalus avaneb järgmisel aastal ka Eesti kodanikele Soomes. "Digilahenduste avamine kodanikele loob uusi võimalusi ka riikidevaheliseks koostööks," märkis Marin. Samuti kõneleti keskkonnateemadest, suhetest Suurbritanniaga pärast Brexitit ja EL-i eelarveläbirääkimistest, „Järgmine pikaajaline eelarve peab aitama kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele ning seetõttu on oluline, et selle üldmaht võrreldes praeguse perioodiga ei väheneks,“ ütles Ratas.

Soome meedia küsimusele, kas EL võiks kehtestada Iraanile Ukraina lennuki allatulistamise eest sanktsioonid, vastas Ratas, et Euroopa ootab eelkõige ausat ja põhjalikku uurimist. “Uurimine peab olema põhjalik, avatud ja kaasama kõiki riike,” märkis Ratas. “Loodan, et rahvusvahelised spetsialistid saavad kiiresti uurimist alustada.” Marin oli nõus, et vaja on erapooletut uurimist ja lisas, et teemat arutatakse kindlasti ka EL-i välisministrite eesseisval kohtumisel.