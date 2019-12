FOTOD | Jaapanisse triivinud Põhja-Korea nn kummituslaevast avastati seitse surnukeha

Väike puidust kummituslaev triivis Jaapani põhisaare loodeküljel asuva Sado saare rannikule juba reedel, ent seoses raskete oludega jõuti selleni alles laupäeval, vahendab uudistekanal Sky.

Tõenäoliselt olid hukkunud merel olnud väga pikka aega, sest nende säilmed olid leidmise ajal juba osaliselt luustunud. Ainult kahe hukkunu puhul suudeti kindlaks teha, et tegemist oli meestega. Arvatakse, et nende surma põhjuseks oli surnuks külmumine või surnuks nälgimine.

Foto: YKRT

Tegemist ei ole esimese taolise leiuga. Jaapani teatel jõuab nn kummituslaevu nende rannikule iga mõne aja tagant ja peamiselt alati on need pärit Põhja-Koreast.

On teadmata, mis nende laevade ja nende meeskondadega juhtus, ent arvatakse, et kõige tõenäolisemalt on tegemist inimestega, kes on püüdnud riigist põgeneda või eksinud ära. Tihti jõuavad laevad rannikule sootuks inimtühjadena.

Jaapani Sado saar jääb Põhja-Koreast 900 kilomeetri kaugusele.

Foto: SIPA