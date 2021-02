FOTOD | Jaapani allveelaev põrkas pinnale tõustes kokku kaubalaevaga

Kolm allveelaeva meeskonnaliiget sai kergelt vigastada ning Jaapani rannikuvalve piltidelt on näha, et allveelaeva torni küljes olev stabilisaator on tõsiselt kahjustada saanud, vahendab CNN.

Juhtum leidis aset Jaapani Shikoku saare lähistel.

2009. aastal teenistusse võetud Soryu on oma klassi esimene diiselelektriline allveelaev. Selle veeväljasurve on 3000 tonni ja meeskonnaliikmeid on 65.

Jaapani kaitseministeeriumi teatel sai kahjustada ka allveelaeva kommunikatsioonisüsteem, aga alus suutis omal jõul edasi liikuda.

„Soryu kraapis pinnale tõustes aluse keret. On äärmiselt kahetsusväärne, et merekaitseväe allveelaev kaubalaevaga kokku põrkas,” ütles Jaapani kaitseminister Nobuo Kishi.

Kaubalaev mingitest kahjustustest ei teatanud.

Foto: JAPAN COAST GUARD VIA JIJI PRESS / HANDOUT, EPA