FOTOD ja VIDEOD | Aastavahetus jõuab meile üha lähemale. Vaata, kuidas võeti uus aasta vastu Põhja-Koreas

Ida-Austraaliasse jõudis 2020. aasta üheksa tundi enne kui see jõuab meieni.

Sydney sadam ja kesklinn on maailmakuulsa vaatemängu absoluutne keskpunkt, mida ümbritseb seda igast küljest vilgas majandustegevus. Piduõhtu toob linnale sisse 133 miljonit Austraalia dollarit ehk 82 miljonit eurot. Allolevas galeriis on mitu pilti Sydney tulevärgist, aga ka Indoneesia, Tai, Singapuri ja Hongkongi ilutulestikust.

Galerii asub otsepilt, kust saab jälgida uue aasta vastu võtmist üle kogu maailma!

Welcome to 2020 from Sydney! Here’s to a new year filled with every joy and happiness 🌟