FOTOD ja VIDEO | Venemaal tuli mitu tuhat inimest tänavatele meelt avaldama: mitu neist sai peksa, sadu peeti kinni

Tänavatele toodi meeleavalduste eel hulgaliselt märulipolitseinikke, sest linn keeldus, nagu juba tavaks on saanud, andmast luba valitsusvastase aktsiooni korraldamiseks, vahendab uudistekanal BBC.

Täna pärastlõunal veel enne aktsiooni algust pidas Moskva politsei teiste seas kinni prominentse opositsiooniaktivisti Ljubov Soboli. Hilisemal jalutuskäigul, milleks opositsioon üritust keelu tõttu kutsus, võeti kinni veel vähemalt 600 inimest, sh mitu ajakirjanikku.

31-aastane Sobol on ka üks neist, kel tuleb linnaduuma valimistelt kõrvale jääda.

Et pealinlasi protestiaktsioonidelt eemale peletada, kasutas politsei valjuhääldite abi, mille kaudu hoiatati võimude kohaloleku eest. „Austatud kodanikud, õiguskaitseorganid töötavad teie turvalisuse tagamiseks,“ kaikus üle linna naise hääl, kes sõnas, et korrakaitsejate hulgas on ka „sõjaväelasi - meie poegi“.

Feels like a state of emergency in Moscow today. A loudspeaker is blaring out on repeat:

“Dear citizens, law enforcement is working to ensure your safety! Among them are military servicemen! These are your own sons!” pic.twitter.com/z7TEaFxZBK

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 3, 2019

Alles eelmisel nädalal kasutas politsei meeleavaldajate vastu jõudu tavapärasest enam ja vahistas ametlikel andmetel 1074 inimest, infogrupp OVD-Info teatel aga umbes 1400 inimest.