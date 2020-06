FOTOD JA VIDEO | Varssavis sõitis linnaliinibuss sillalt alla, üks reisija hukkus ja kümned said viga

Viis vigastatut toimetati raskes seisundis haiglasse, ütles tervishoiuminister Lukasz Szumowski.

Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski, kes kandideerib sellenädalastel valimistel presidendiks, peatas oma kampaaniaürituse väljaspool pealinna ja läks sündmuspaigaga tutvuma.

Õnnetuse tagajärjel murdus liigendbuss pooleks nii, et selle esimene osa sadas viadukti alla betoonkonstruktsioonile, tagumine osa jäi aga reelingute külge rippuma.

Trzaskowski ütles, et uurijate arvates võis bussijuht pärast ootamatut nõrkushoogu sõiduki üle kontrolli kaotada, kuid rõhutas, et uurimist alles alustati. Ta lisas, et juht oli noor ja busski pelgalt aasta vanune.

Juht toimetati samuti haiglasse, kuid ta ei ole raskes seisundis, teatas politsei.