FOTOD ja VIDEO | Valgevene võimud pidasid jõulist taktikat kasutades kinni kümneid protestivaid naisi

Foto: Scanpix

66-aastane Lukašenka kohtus laupäeval aga oma õiguskaitseametnikega, paludes viimastelt ajakohast ülevaadet Valgevene poliitilisest olukorrast, teatas riiklik uudisteagentuur Belta, täpsustamata kohtumise sisu.

Valgevene president peaks Kremli teatel juba homme sõitma Musta mere äärsesse kuurorti Sotšisse, kus ta kohtub Venemaa riigipea Vladimir Putiniga, et arutada "energiaalast koostööd ja kahe riigi strateegilist partnerlust".

USA asevälisminister Stephen Biegun avaldas reedel kohtumist kommenteerides lootust, et president Putin soovitab Lukašenkal enda rahva tahtele järele anda ning võimust loobuda.

Ta hoiatas, et kui Venemaa valitsus "jätkab samasugust kurssi, võib see Valgevene rahva - kellel pole Venemaale mingeid etteheiteid - hoopis Moskva vastu pöörata". "Me loodame, et Moskva sõnum kohtumisel on see, et valitseja peab oma rahva tahtele järele andma," ütles Biegun.

USA diplomaat kutsus Lukašenkat ühtlasi üles opositsiooniga võimu üleandmiseks läbirääkimisi pidama. Ta rõhutas, et USA toetus sellistele kõnelustele "ei tähenda, et paluksime Valgevenel ida ja lääne vahel valida".