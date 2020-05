FOTOD ja VIDEO | USA suurlinnade tänavatele saabus rahvuskaart ja kehtestati komandanditund, tõrjumaks jätkuvat laialdast rüüstamist

Ta ütles, et on näinud kinnitatud teateid, et protestidesse on kaasatud teatud paremäärmuslikud rühmitused. Kuid ta lisas, et inimesed kõigist äärmuslikest ideoloogiatest, sealhulgas võõrvõimud, proovivad tõenäoliselt meeleavalduste tekitatud kaost oma eesmärkide nimel ära kasutada.

"Me näeme erisuguseid kuritegelikke grupeeringuid," ütles Levin. "Teame, et tegelikult on seal olnud paremäärmuslikke agitaatoreid nii veebis kui ka nendel meeleavaldustel ning ka vasakpoolseid ekstremiste."

Levin ütles, et mitmete tegurite, sh eelseisvate valimiste ja pandeemia, koosmõju on loonud volatiilse keskkonna, kus seesugune vahejuhtum, nagu oli Floydi tapmine, võib suure tõenäosusega sütitada laialdased rahutused.

USA president Donald Trump mõistis laupäeval rüüstajad hukka, öeldes, et tegemist on "vasakradikaalidega". Ta ütles, et ei tea, kas tema toetajad kogunevad Valge Maja juurde ja lükkas tagasi eelduse, et seesugune üritus võiks rassivägivalda sütitada.

Trump lisas, et tema toetajad "armastavad afroameeriklasi, nad armastavad mustanahalisi".

Rääkides mustanahalise pereisa Floydi surmast, ütles Trump, et see on "tõsine tragöödia", ja tunnistas, et mõistab, miks see ameeriklasi ärritas.

"Ma mõistan valu, mida inimesed tunnevad," ütles Trump. „Toetame rahumeelsete meeleavaldajate õigust koguneda ja kuuleme nende nõudmisi. Kuid sellel, mida me praegu oma linnade tänavatel näeme, pole midagi pistmist õigluse ega rahuga.”

Vägivaldseteks muutunud rahutused USAs puhkesid pärast seda, kui esmaspäeval suri politseinike tegevuse tõttu relvastamata mustanahaline mees, 46-aastane George Floyd, kes peeti kinni, sest ta oli poes maksnud võltsitud 20-dollarilise rahatähega.