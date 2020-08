FOTOD ja VIDEO | USA ja Mehhiko piiri alt avastati selle „ajaloo kõige täiuslikum salatunnel”

Mehhikost USA Arizona osariiki ulatuv tunnel näib olevat "USA ajaloo kõige täiuslikum". Tõenäoliselt salakaubaveoks mõeldud tunnel kulges Mehhiko San Luis Río Colorado piirkonnast Arizona linna San Luisse, kus see katkes vahetult enne maapinnani jõudmist. Tunnel oli ehitatud piirkonda, mis ei ole maastiku tõttu tunnelitele sobilik, teatasid föderaalametnikud.

„Selle teeb ainulaadseks see, et Yuma maastik on väga keerukas… liiv on väga lõtv ja enamik neist kukub kokku. Nii et asjaolu, et tunnel oli väga hästi ehitatud ja selles oli ventilatsioon, oli vesi, selles oli seinte, katuse, põrandaga elektriline rööbassüsteem, teeb sellest väga unikaalse tunneli tüübi,” ütles sisejulgeoleku eest vastutav eriesindaja Angel Ortiz Yuma.

"See näib olevat kõige täiuslikum tunnel USA ajaloos ja kindlasti ka kõige täiuslikum, mida ma oma karjääri jooksul näinud olen," ütles Carl E Landrum, kes tegutseb piirivalvepatrullide Yuma sektori esindajana.

Tunnelit hakati otsima juuli lõpus pärast seda, kui keegi teatas piiri lähedal lähedal asuvast karstilehtrist. Võimudel oli juba varasemast aimdus, et piirkonnas võib tunnel asuda, mistõttu sisejulgeolekuagentuur alustas piirkonnas puurimist, mis võimaldas selle kaudu saata maa alla, umbes kaheksa meetri sügavusele kaamera, mis paljastas tunneli olemasolu.

Tunnel oli umbes meeter lai ja 1,2 meetrit kõrge.

Uurijad ei tea, milleks täpselt tunnelit oleks kasutatud, kuna see ei olnud täiesti valmis. Samuti ei tea nad, kui kaua see seal olnud on, sest nad ei tea, milliseid seadmeid selle ehitamiseks kasutati. Kui seda tehti käsitsi, olnuks vaja mitut kuud, et nii kaugele jõuda, ütles Ortiz. Kuid kui ehitajad kasutasid rasketehnikat, võttis see potentsiaalselt mõne kuu, mitte kuigi pikalt, ütles Ortiz.

Salakaubavedajad on aastakümneid kasutanud tunnelid, et narkootikume ja inimesi piiri taha saata. Kaks aastat tagasi avastasid Yuma võimud keeruka narkootikumide salakaubaveo tunneli, mis läks ühest Mehhikos asuvast kodumajapidamisest hüljatud kiirtoidurestorani Arizonas.