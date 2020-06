FOTOD JA VIDEO | Terroriakt Inglismaal: mees pussitas pargis valimatult inimesi, tappes neist kolm

Vahejuhtum leidis aset laupäeval kohaliku aja järgi kella seitsme ajal õhtul, kui kahtlustatav käis tunnistajate sõnul mööda rahvarohket parki ringi ja ründas juhuslikke inimesi, vahendab uudistekanal BBC.

Juhtunuga seoses peeti kohapeal kahtlustatavana kinni 25-aastane mees. Julgeolekuametnike sõnul on kahtlustatav Liibüast pärit varjupaigataotleja. Ta on ka varem olnud võimude huviorbiidis, ent seda pisi-, mitte terrorikuritegudega seoses.

Tapja motiiv ei ole endiselt teada, ent ei ole ka mingit põhjust kahtlustada, et tal oli kaasosalisi, ütles politsei terrorismivastase ükskuse esindaja Neil Basu Sky Newsile.

Tunnistajatena on üle kuulatud 41 inimest ning politsei palub ka teistel, kellel on juhtunu kohta teavet, endast märku anda. Avalikkusel on palutud oma "igapäevaste toimetustega jätkata", sest mingit "konkreetset luureteavet, et avalikes kohtades viibivad inimesed oleksid ohus, ei ole".

Tunnistaja rääkis Sky Newsile, kuidas mees kõndis umbes 10-liikmelise grupi juurde ja lõi neist mitut inimest noaga kaela ja kaenla alla.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson mõistis ööl vastu tänast "õõvastava juhtumi" hukka ja siseminister Priti Patel ütles, et see oli "arutu rünnak inimeste vastu, kes lihtsalt nautisid oma laupäeva õhtut".