FOTOD JA VIDEO SÜNDMUSKOHALT | Ethiopian Airlinesi lennuk hävis allakukkumisel täielikult

Äsja avaldatud videokaadritelt on näha, et suurest reisilennukist ei ole alles ühtki suuremat äratuntavat osa: suure maa-ala peal on näha tuhandeid tükikesi nii lennukist, hukkunutest kui nende asjadest.

Juba täna lõuna ajal käis kohapeal olukorda hindamas lennufirma tegevjuht Tewolde Gebremariam, kes ütles ajakirjanikega rääkides, et peab võtma selle kohustuse ja kurvatusega tunnistama, et ellujäänuid ei ole.

Crowds gather around the site of the Ethiopian Airlines crash. None of the 157 passengers survived, said the airline's CEO https://t.co/bSmH4beZUd (🎬: Reuters) pic.twitter.com/JSBxoQNq0B