FOTOD JA VIDEO | Saksamaal rammis mees eile autoga karnevalirongkäiku, 30 inimest sai vigastada

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi kella 14.45 ajal, vahendab Deutsche Welle.

Tõsiselt sai viga kokku seitse inimest, teatas Frankfurdi politsei. Hesseni liidumaa siseminister Peter Beuth ütles, et umbes kolmandik vigastatutest olid lapsed.

29-aastane autojuht vahistati kohapeal koos teise isikuga, kes juhtunut filmis.

Mees rammis hõbedase Mercedesega suurel kiirusel inimesi, kes osalesid Volkmarsenis roosiesmaspäeva karnevalil. Kohalike ajalehtede sõnul sõitis juht ümber tõkke ja kihutas rahva hulka.

Sündmuspaigale saabus kümneid kiirabiautosid ja helikopter, mis viisid vigastatud lähedalasuvatesse haiglatesse. Vigastada sai ka ründaja.

Kahtlusalune on kohalik mees ja oli politseile varasemast teada seoses teiste kuritegudega, aga mitte kui äärmuslane.

Ajalehe Bild andmetel on tegemist 29-aastase Maurice P.-ga ja ta on raskete peavigastustega haiglas. Saksa uudisteagentuuri DPA teatel on mees sakslane.

Peaprokurör Alexander Badle ütles Bildile, et mees ei olnud joobes.