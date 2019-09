FOTOD JA VIDEO | Orkaan Dorian muutis Bahama ühe saare praktiliselt elamiskõlbmatuks

Lauri Laugen toimetaja Video: Reuters RUS 36

Orkaan Doriani tõttu hukkunute arv võib olla „vapustav”, hoiatas Bahama valitsus. Ametlik hukkunute arv on 23, aga on oodata, et see suureneb.