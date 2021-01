FOTOD ja VIDEO | Indoneesia leidis Jaava merest alla kukkunud reisilennuki osi ja inimjäänuseid. Õnnetuse põhjus endiselt selgusetu

27 aastat vana Boeing 737-500, mille pardal oli 62 reisijat ja meeskonnaliiget, oli teel Lääne-Kalimantani pealinna Pontianakki, kui kadus radaritelt pelgalt neli minutit pärast õhkutõusmist, vahendab Reuters.

Tegemist oli esimese suurema lennuõnnetusega Indoneesias alates 2018. aastast, kui Jakarta lähedal kukkus alla lennufirma Lion Air reisilennuk Boeing 737 Max, nõudes 189 inimese elu. Toona kukkus lennuk samuti Jaava merre vahetult pärast õhkutõusmist Soekarno-Hatta lennuväljalt.

"Oleme tuvastanud signaali kahes paigas. On võimalik, et see on must kast," ütles Indoneesia otsingu- ja päästeagentuuri juht Bagus Puruhito ajakirjanikele sõjaväelaeva pardal.

Foto: Xinhua, Ray Tang, www.imago-images.de

Indoneesia mereväe ametnik Wahyudin Arif teatas ööl vastu tänast kohalikule meediale võimalike lennuki osade, sh kere- ja rehvitükkide, ning inimjäänuste leidmisest.

Tema sõnul on inimjäänused toimetatud politseilaborisse ohvrite isikute tuvastamiseks.

Täpsustatud andmetel oli lennul SJ 182 12 meeskonnaliiget ja 50 reisijat, sh seitse last ja kolm imikut. Võimude sõnul ei ole pea mingit lootust enam kedagi elusana leida.

"Olen optimistlik, et leiame (lennuki vraki) õige pea," ütles Indoneesia õhuväe staabiülema assistent Henri Alfiandi.

Indoneesia president Joko Widodo väljendas ohvrite lähedastele sügavat kaastunnet ja avaldas lootust, et hukkunute surnukehad suudetakse merest üles leida.

Foto: AP

Otsinguoperatsioon hõlmab Laki ja Lancangi saarte ümbrust Jakarta põhjarannikul. Meri on selles paigas 20 kuni 23 meetrit sügav. Jääb endiselt selgusetuks, miks reisilennuk laupäeval ootamatult alla kukkus. Ohutusekspertide sõnul tuleneb suurem osa õnnetustest tervest reast faktoritest, mis on kujunenud välja mitmete kuude jooksul.

Veebileht Flightradar24 teatas, et õhusõiduk startis Jakarta lennuväljalt kell 14.36 kohaliku aja järgi ja jõudis nelja minutiga tõusta umbes 3300 meetri kõrgusele, kui hakkas ühtäkki alla kukkuma, kadudes radaritelt 21 sekundit hiljem.

Transpordiministeeriumi pressiesindaja ütles, et lennujuhtimiskeskus küsis piloodilt sekundid enne allakukkumist, miks suundub lennuk loodesse, mitte ei liigu oma tavapärasel lennutrajektooril.