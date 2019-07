FOTOD JA VIDEO | Eesti president osales koos Euroopa liidritega Bastille' päeva paraadil

Prantsusmaa juhitud Euroopa kaitsevalmiduse algatusse panustavate riikide valitsus- ja riigijuhid arutasid Euroopa kaitsekoostöö tuleviku üle.

"On väga positiivne, et Euroopa Liit on võtmas aina suuremat vastutust oma kodanike julgeoleku ja kaitse korraldamisel. Samas tuleb seda teha viisil, mis ei dubleeriks NATO-t, vaid säilitaks senist tugevat Atlandiülest sidet. Seetõttu võiks üheks Euroopa Liidu kaitsekoostöö tulevikusuunaks olla end seni väga hästi õigustanud Euroopa Liidu ümberjagamismehhanismide laiendamine kaitsevaldkonnale," ütles president Kaljulaid.