FOTOD ja OTSEPILT | Sydney võttis uue aasta vastu uhke tulevärgiga

Kuna Sydney sadam ja kesklinn on maailmakuulsa vaatemängu absoluutne keskpunkt, ümbritseb seda igast küljest vilgas majandustegevus. Piduõhtu toob linnale sisse 133 miljonit Austraalia dollarit ehk 82 miljonit eurot.

Welcome to 2020 from Sydney! Here’s to a new year filled with every joy and happiness 🌟