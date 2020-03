FOTOD HELSINGIST | Ära lõigatud Soome pealinna tänavatel valitseb vaikus. Viirus on jõudnud igasse Soome maakonda

Uusimaa piirkonnas ja pealinnas Helsingis, mis lõigati valitsuse otsusega reede öösel ülejäänud Soomest ära, oli laupäeval hoolimata ilusast kevadilmast näha tänavatel liikumas vaid üksikuid inimesi.

Covid-19 tõttu on Soomes tänaseks elu jätnud 11 inimest. Haiglaravil on viimase seisuga 134 patsienti, kellest 41 vajavad intensiivravi.

Kirde-Kainuu piirkonna tervishoiuametnikud teatasid laupäeval ka seal kahest Covid-19 juhtumist. Juhtumid Kainuu maakonnas viitavad sellele, et viirus on nüüd levinud kõigisse Soome maakondadesse, arvestades, et Kainuu oli reedel veel ainus piirkond, kus ei olnud senini ühtegi kinnitatud juhtu.