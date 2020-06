FOTOD | Helsingi Linnateatris toimus plahvatus, üks inimene sai viga

Kohal olid mitmed politsei-, pääste- ja kiirabiautod, vahendab Yle Uutiset.

Üks inimene sai vigastada. Plahvatuse põhjust uuritakse.

„Politseil on ülesanne Helsingi Linnateatris. Kohal on mitu politsei, päästeameti ja esmaabi üksust. Esialgsetel andmetel on sündmuskohal juhtunud plahvatusõnnetus,” teatas politsei.

Poliisilla on tehtävä Helsingin kaupunginteatterilla. Paikalla on useampi poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksikkö. Ensitietojen mukaan paikalla on tapahtunut räjähdysonnettomuus. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) June 29, 2020

Foto: Mikko Saira

Helsingi politsei teatas telekanalile MTV, et praegustel andmetel on tegemist õnnetusega ja mingit tahtlikku tegu ei kahtlustata. Praegu ei osatud kommenteerida, kui palju võis teatrihoones plahvatuse ajal inimesi olla ja kas viga saanu oli teatri töötaja.

Foto: Mikko Saira

Politsei andmetel toimus plahvatus sprinkleriruumis.

Helsingi Linnateatri tehnilise direktori Antti Rehtijärvi sõnul toimus plahvatus täiesti ootamatult.

„Siin toimus ootamatu plahvatus seoses tavaliste hooldustöödega. Seal sai viga üks isik, kes on nüüd haiglas,” ütles Rehtijärvi.

Rehtijärvi hinnangul oli õnnetuse ajal teatris kohal umbes sada inimest. Teatris toimuvad praegu tavapärased hooldustööd.

„Valmistutakse järgmiseks hooajaks, täiesti tavalised püstitamisolukorrad ja prooviolukorrad, ei midagi erilist,” ütles Rehtijärvi.

Helsingi päästeteenistus teatas kella 13.15 ajal, et päästeteenistuse tegevus sündmuskohal on lõppemas ning edasi tegeleb põhjuse väljaselgitamise ja teavitamisega politsei.

Foto: Mikko Saira

Teatri piletimüük on suletud kuni 12. juulini. Et teater ei ole kogu kevade jooksul koroonaepideemia tõttu tegutsenud, võib oletada, et palju inimesi hoones ei olnud.

Eestlane Helsingis, anna teada kohapealt aadressil vihje@delfi.ee.