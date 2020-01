FOTOD | Eestlane Shanghais: ootame, et saaks ruttu kodumaale

Karask kirjeldas, et Hiina suuruselt teine Shanghai lennujaam on tavatult inimtühi, nagu oleks meie Lennart Meri nimelises lennujaamas. Kõik lennujaama sisenejad saadetakse kohe käsi pesema, toimingut ka kontrollitakse. Seejärel tuleb inimestel edasi minna eraldatud teid kaudu, kus mõõdetakse nende kehatemperatuuri. Check-in'i lauad on tühjad. Ka passi- ja turvakontroll läheb umbes viie minutiga, tavalistes oludes kulub selleks 45-60 minutit, ütles Karask.

Kui hommikul kõik lennujaamas maske ei kandnud, siis õhtuks on olukord teine ja igal inimesel mask ees. "Meie kanname samuti maske ja ootame, et saaks ruttu kodumaale. Olukord on aga pigem rahulik, kuna lennujaamas on ainult välismaalastest turistid, kelle nägudelt ei kajastu hirmu ja ahastust, sest meie liigume ohupiirkonnast välja," ütles Karask.

Lennujaama siselendude ala on suletud. Kohalikke enam riigist välja ei lubata. Foto: Peeter Karask

On teateid, et viiruse peamises levialas Hiinas on näomaskid otsakorral. "Taist tulles tõid Hiina reisijad makse tuhandete viisi kaasa. Igal reisijal oli vähemalt 10-20 karpi 500-1000 maskiga, mida nad Hiinas kavatsevad kallimalt müüa," rääkis Karask.

Shanghai lennujaamast ostetakse pakkide viisi näomaske kaasa, mis Hiinas juba otsakorral on. Foto: Peeter Karask

Karaski sõnul enam kohalikke lendudele ei lubata ja nad enam riigist välja ei saa. "Üldist olustikku ei ole võimalik hinnata, kuna Hiina suuruselt teises lennujaamas on nii vähe inimesi, et pigem hakkab sellest kõle ja arusaam, et lennujaamast väljas võib olukord olla ikka väga tõsine," nentis eestlane.