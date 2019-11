FOTOD | Dresdeni muuseumist varastatud ajaloolised aarded võivad olla igaveseks kadunud

Esemed, mis kuulusid Saksimaa valitseja August Tugeva poolt 1723. aastal alustatud kollektsiooni, on nii äratuntavad, et vargad tõenäoliselt lõhuvad need, vahendab BBC News.

Grünes Gewölbest minema viidud aardeid nimetatakse hindamatuiks.

Dresdeni riiklike muuseumide juht Marion Ackermann ütles, et kunstiteoste hävitamine oleks kohutav mõte.

„Me räägime siin hindamatu kunstiajaloolise ja kultuuriajaloolise väärtusega esemetest,” ütles Ackermann. „Me ei saa nende täpset väärtust öelda, sest need on hindamatud.”

Politsei on avaldanud varastatud väärisesemetest rea fotosid ja pöördunud võimalike tunnistajate poole.

Vargad murdsid Grünes Gewölbesse sisse esmaspäeva koidikul pärast seda, kui põleng muuseumi lähedal elektrijaotuskilbis näib olevat alarmsüsteemi rivist välja viinud.

Muuseumi inspekteerimine näitas, et mitmed esemed kolmest teemantide komplektist, mis kuulutati varastatuks, olid alles. Seitse ülejäänud komplekti olid jäänud puutumata.

Varastel õnnestus saada ligipääs vitriinile, mis sisaldas umbes sadat eset, teatas politsei.

Ackermann ütles ajakirjanikele, et on sissemurdmise jõhkrusest šokeeritud ning lisas, et kurjategijad oleksid kaasa viinud rohkem esemeid, kui need ei oleks vitriinides nii hästi kindlustatud olnud.

Seotud lood: Saksamaal Dresdenis varastati muuseumist kuni miljardi euro väärtuses aardeid

Saksimaa kunstiminister Eva-Maria Stange ütles, et varastatud esemed olid teatud määral Saksi kuningate kroonijuveelid ja need kuuluvad Saksimaale.

Saksa ajalehe Bild teatel viisid vargad kaasa väärisesemeid miljardi euro väärtuses.

Vargad eemaldasid osa esimese korruse akna trellidest ja lõhkusid siis klaasi. Kella viie ajal hommikul kutsuti tuletõrjujad kustutama põlengut muuseumi lähedal asuvas elektrijaotuskilbis. Politsei usub, et põleng lülitas välja muuseumi alarmsüsteemi.