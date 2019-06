FOTOD | Donald Trump kohtus Londonis kuningannaga. Soome kehakeeleeksperdile torkas silma üks tavatu detail

Ilta-Sanomat kirjutab, et USA esipaari tervitasid Buckinghami palees kuninganna Elizabeth II ning prints Charles koos abikaasa Camillaga.

Järgiti protokolli ja kohtumine kulges ladusalt. Küll aga tõi Tampere Ülikooli kommunikatsiooniprofessor ning kehakeeleekspert Pekka Isotalus välja ühe tavatu detaili. Ta viitas, et tavaliselt on kuninganna pigem morn ja tõsine, ent täna oli ta väga lõbusas tujus ja naeratas kaamerate ees.

Sotsiaalmeedias on palju tähelepanu saanud ka Trumpi ja Elizabethi käepigistus. Kaugelt paistis justkui lööks Trump kuninannaga sõbramehelikult rusikad kokku. Tegelikult on viidatud, et olukord oli natuke pentsik, kuna Trump on Elizabethist tunduvalt suuremate kätega ja kuningannal on kombeks ulatada käepigistuseks vaid sõrmed. Neist siis Trump kinni haaraski.

AFP

Natuke kohmetu olukord kuninganna tuju alla ei viinud, ka sel hetkel oli ta naerulsui.