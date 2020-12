FOTO | USA tulevane president Joe Biden vaktsineeriti koroonaviiruse vastu

CNN kirjutab, et see toimus täna Delaware'i osariigis Newarki linnas ChristianaCare`i haiglas. Kasutati Pfizer/BioNTechi vaktsiini ning süsti tegi meditsiinitöötaja Tabe Masa.

Vahetult enne uuris Masa, kas tulevane riigipea soovib, et ta loeks kolmeni ja teeks siis süsti. Biden kostis, et pole vaja. Süsti järel ütles tulevane president kärmelt: "Pole vaja millegi pärast muretseda!"

Ta lisas, et lasi end vaktsineerida, kuna tahab demonstreerida, et inimesed peaksid võimaluse korral vaktsineerima minema. "Ootan juba teist süsti," viitas ta sellele, et igaüks vajab kahte süsti.

Biden leidis isegi aega, et Donald Trumpi administratsiooni kiita. Ta rääkis, et nad teevad head tööd, et vaktsiin võimalikult kiiresti ameeriklasteni jõuaks. Elu iroonia on aga selles, et veel võimul olev president Trump ise pole end vaktsineerida lasknud. Ta pole ka väitnud, et seda ei tee, ent ühtegi kuupäeva paigas pole.

Eelmisel nädalal saadeti seda otse-eetris tegema hoopis asepresident Mike Pence. Valge Maja ametnikud kinnitasid, et eesmärgiks oli näidata ameeriklastele, et vaktsiinid on ohutud ja tõhusad.

Biden on varasemalt öelnud, et kui tema ametisse vannutatakse, siis järgneva saja päeva jooksul peaks loodetavasti saama vaktsineeritud umbes 100 miljonit ameeriklast. Biden võtab Trumpilt juhtimise üle 20. jaanuaril.

