„Minult on paljud küsinud, kas Putin võttis osa kolmekuningapäeva suplusest. Te teate, et traditsiooniliselt ta seda teeb. See on tema traditsioon. Traditsioonidest ta ei loobu,” ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Putin tegi oma supluse kuskil Moskva oblastis, teatas Kreml.

Foto: Mihhail Klimentjev, AP