FOTO | Paanika Soomes: internetis ähvardati, et populaarses ostukeskuses korraldatakse massitulistamine

Iltalehti kirjutab, et postitus levis Tori vahendusel. Tor on internetis anonüümset suhtlemist ning tsensuuri vältimist võimaldav vabavara. Seal kirjutatati, et soovitakse tappa koguni sada inimest.

Kuna postitusest tehti kuvatõmmised, hakkas see peagi levima ka Facebookis ja Instagramis. Hädaabiliin ummistus - inimesed tahtsid ohust teada anda.

Politseist kinnitati, et nad on postitusest teadlikud ja kontrollivad tausta. Meediale lubati rohkem infot anda neljapäeval. Ühtlasi paluti, et soomlased selle kohta rohkem hädaabinumbril ei helistaks.