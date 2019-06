FOTO JA VIDEO | Putin saabus G20 tippkohtumise õhtusöögile oma termosega

Samal ajal, kui Putin õhtusöögilauas oma termost kasutas, jõid teised poliitikud tavalisest veiniklaasist.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul joob Putin kogu aeg sellest termosest teed, vahendab Gazeta.ru.

Putin tervitas termosega ka USA presidenti Donald Trumpi, kes rüüpas veiniklaasist kokakoolat.

If you'd seen what I've seen, you'd bring your own cup too. pic.twitter.com/3FPLcmR7f1