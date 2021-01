FOTO | Ecuadori politsei konfiskeeris 1,3 tonni kokaiini, mis pidi saabuma laevaga Eestisse

"Uimastid leiti narokoer Garo toel konteinerist, mis oli mõeldud toimetamiseks Eestisse Euroopas," teatas Pazmiño oma Twitteri kontol. Ta lisas ka foto konfiskeeritud kollasest konteinerist Guayaquili sadamas.

Alustatud on uurimist, kinnitas Pazmiño.

Tegemist on suurima kokaiinilaadungiga, mille Ecuadori politsei on tänavu konfiskeerinud. Kokku on jaanuaris vahelt võetud 1,42 tonni kokaiini. 2020. aastal jooksul konfiskeerisid võimud rekordilise koguse ehk kokku 128 tonni kokaiini. Varasem rekord pärines 2016. aastast, kui aastaga saadi kätte 110 tonni uimastit.

La @PoliciaEcuador incautó 1.3 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. Con el apoyo del can antinarcóticos, Garo, se detectó la droga dentro de un contenedor que iba a ser transportado hasta Estonia, en Europa.



Las investigaciones continúan.#CombateAlDelito pic.twitter.com/atTiU6j5Uu — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) January 17, 2021

Alles mullu novembris avastati Guayaquili sadamas merekonteinerist pool tonni kokaiini, mis pidi samuti suunduma Eestisse. Toonagi juhatas uurijad kokaiinini narkokoer Garo. Konteineri sisu läbiotsimisel avastasid korrakaitsjad kakaoubade seest viis kleeplindiga kinni mässitud pakki, mis peitsid endas 14 nailonist kotti narkootikumidega.

Tegu oli kokaiin-hüdrokloriidiga, mida oli lastis kokku 546 750 grammi ehk enam kui poole tonni jagu - tänavahinnaga üle 100 miljoni euro.

Lõuna-Ameerika läänerannikul asuv 16 miljoni elanikuga Ecuador ei ole kokaiini tootev riik, aga seda kasutatakse narkootikumide transiidiriigina. Smugeldatav kokaiin on enamasti pärit Boliiviast, Peruust ja Kolumbiast. Viimast kaht peab ÜRO maailma suurimateks kokaiinitootjateks ja just nendega on Ecuadoril ka ühine piir.