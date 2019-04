FOTO | Brittidele hakati väljastama passe ilma märketa Euroopa Liidule

On endiselt teadmata, millal Ühendkuningriik lõpuks Euroopa Liidust lahkub ja kas üldse, ent algselt loodeti seda teha tänavu 30. märtsil, mistõttu alates 1. aprillist hakati ka väljastama uue kujundusega passe, hoolimata sellest, et riik veel Euroopa Liitu kuulub, vahendab uudistekanal BBC.

Tuleb tõdeda, et muutus ei ole siiski kuigi suur: passi esikaanelt on eemaldatud märge „Euroopa Liit“.

Ometigi ei jää see nii kestma, sest alates aasta lõpust lubatakse hakata väljastama taas tumesiniseid passe, nagu seda tehti enne Euroopa Liiduga liitumist.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5