Foreign Policy: üle Euroopa ja USA pühkinud parempopulismi laine on mürgitanud ka Eesti

Hoolimata kõigist opositsiooni katsetest parempopulismi vastu võidelda teatab üks EKRE juhtidest Martin Helme, et erakond ei lase ennast kõigutada, märgib Foreign Policy, mainides, et pärast rahandusministriks vannutamist tegi Helme OK-käemärgi, mida seostatakse valgete natsionalistidega.

„Mis mind lõbustab, on see, et keegi ei paista olevat teadlik, et kõike, mida on meie vastu kasutatud, on juba kasutatud Ühendriikides, Ühendkuningriigis või Saksamaal,” ütles Helme. „Me oleme valmis ja meie jaoks ei ole palju üllatusi.”

EKRE tööriistakasti üks kõige enam tähelepanuta jäänud tööriistu on Helme sõnul rohujuuretasemel side maapiirkondade valijatega. Ta tõi välja erakonna meediaplatvormid – veebilehed ja iganädalase raadiosaate, kus esinevad tema ja tema isa, erakonna esimees Mart – mis võimaldavad EKRE-l rääkida otse oma valijatega.

„Neile saab rääkida, kui halb on peavoolumeedia või seletada oma plaane otse ilma igasuguste filtriteta,” ütles Helme. „Ja siis on teil armee inimesi, kes on väljas tänavatel, külades, räägivad oma naabrite ja kolleegide ja perekondadega.”

Tartu ülikooli Eesti protestiliikumiste uurija Katrin Uba ütles, et on liiga vara hinnata, kas EKRE-vastane liikumine on olnud edukas. Kui see tahab edukas olla, peavad nad Uba sõnul minema Tallinna ja Tartu mullidest välja ja rääkima otse maapiirkondade valijatega. „Nad tahavad rääkida väärtustest, aga ma ei ole kindel, et asi on EKRE valijate jaoks alati väärtustes,” ütles Uba.

„Et nende inimestega side saada, peavad nad hakkama rääkima igapäevastest asjadest,” ütles Uba. „Ja need on tervishoid, teede kvaliteet, madalad sissetulekud maapiirkondades, see, et inimesed peavad reisima pikki vahemaid, et leida tööd ja nii edasi.”

„Kuigi Kõigi Eesti liigub edasi ettevaatlikult, kavatseb EKRE kaikaga teerajamist jätkata,” kirjutab Foreign Policy. „Lahkudes eelmisel kuul valitsuse ametisse nimetamise tseremoonialt Helme irvitas ja ütles: „Me ei hoia ennast kunagi heast kaklusest eemale.””